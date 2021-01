Corona-Babies und selbstgemachte Hot-Sauce

„Wishing for the best“ heißt die aktuelle EP der australischen Indie-Rock Band MID CITY – und das wünschen wir uns natürlich auch für 2021! Im Interview mit M94.5 erzählt die Band, wofür sie die Corona-Pause genutzt hat und wie die Momente kurz vor den Aufritten aussehen.

Für die vier Bandmitglieder Ben und Tim Woodmason, Joel Griffith, und Jimmy Campbell startet das neue Jahr ganz aufregend: nach der obligatorischen Corona-Pause geht es in ihrer Heimat „Down Under“ im nächsten Monat bereits mit Live-Konzerten los. Da müssen wir uns in Europa noch etwas gedulden und schwelgen bis dahin einfach in Erinnerung an das MID CITY Konzert hier in München im September 2019. Damals rockten die Jungs im folks! Club unter anderem mit ihrem Klassiker „Old Habits“:

Mit ihrer Musik möchte die australische Band folgendes erreichen:

„to make people dance hard and forget about the fact that we don’t know how to be what we’re supposed to be anymore. Or if we even want to be that at all.“