ANDERS AUF EINEN BLICK (12/02 – 18/02)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Frühling ist da!!! Und anscheinend auch Klausurenphase für viele in der Redaktion (can´t relate, ich hab keine Klausuren mehr). Wir haben also eine ziemlich anstrengende Woche hinter uns mit etwas weniger manpower als sonst, viel passiert ist aber trotzdem. Und wie die Pollen, die mich ordentlich zum schniefen bringen, durch die für Februar viel zu warme Luft fliegen, fliegt hier unser Newsletter zu euch.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

One-Billion-Rising: Stellvertretend für eine Milliarde Frauen weltweit, die weltweit Opfer von sexueller und physischer Gewalt werden, macht die Organisation mit einem Tanz-Flashmob auf Missstände aufmerksam. Auch bei uns in München auf dem Marienplatz.

STECK DAS HANDY WEG

Wer auf ein Konzert geht, macht dort oft auch Videos mit dem Smartphone. Wenn das ganze überhand nimmt, und das Handy zwischenzeitlich gar nicht mehr in der Tasche verschwindet, ist das ganz schön nervig für andere Konzertbesucher. Und kann auch den filmenden selbst das Erlebnis vermiesen, findet Leonore Kvech.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Songcovers auf Youtube machen viele. Einer, der aber aus der Menge hervorsticht und dadurch berühmt wurde ist Max. Der hat heute ein neues Album rausgebracht namens “Love in stereo”. Auf dem Album gibt es zwölf Songs mit sehr internationalen Gästen. Zwei davon sind koreanische Künstler:innen, denn Max ist zum Teil auch in der Kpop-Szene unterwegs.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCHS WOCHENENDE

Freitag: Bis heute sind wir noch Pflanzen

Heute ist der letzte Tag der Kunstausstellung We Are Plants: In der Galerie Bezirk Oberbayern stellt Künstlerin Katrin Bittl ihren Körper in der Pflanzenwelt dar – Für sie ist das ein Akt der Selbstbestimmung und ein Weg Kritik an gesellschaftlichen Schönheitsidealen auszuüben. Die Ausstellung hat bis 19 Uhr offen. Eintritt ist frei.

Samstag: Latino, RnB und Charts im Mint Club

Der Mint Club lässt am Samstag ab 23 Uhr eine Latin Party steigen! Neben Latino-Sound sorgen RnB und Charts für Tanzfieber. Special Guests DJ Javier Garcia und Resident Hernan Rey stehen dabei leidenschaftlich am Mischpult. Ticket gibt es ab 6,51€.

Sonntag: Niederländischer Dance-Pop in der Milla

Sonntag wird in der Milla weitergetanzt, denn die Pop Band Son Mieux liefert Dance-Pop und Diskomusik – frisch aus den Niederlanden: Nach dem großen Erfolg ihres zweiten Albums ist die Band in Deutschland auf Tournee und bringt unsere Hüften zum Schlackern. Ticket fürs Konzert gibt es ab 24,90€.

UND SONST?

Nachdem ihr ja jetzt wisst, was ihr am Wochenende unternehmen könnt, mein heißer Tipp noch: versorgt euch ordentlich mit Snacks für zwischendurch. Großen Bogen um die Ostersachen (ja, die sind schon in den Supermärkten angekommen, ich musste Montag schon Hasen ausweichen) und direkt zum Grabbeltisch, schnell noch die ganzen reduzierten Valentinstagssüßigkeiten von Mittwoch abgreifen. Und: versucht bei all der Action trotzdem, genug Schlaf zu kriegen. Ich hab das nicht gemacht die letzten Tage und bereue es…

Toodles,

Euer Bennet