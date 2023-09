Grunge plus Punkrock gleich Alternative Rock

/ Benjamin Müller

Pulsierende Gitarrenriffs, ein treibender Bass, akzentuierte Drums. Dazu eine Stimme, der man die Vorerfahrung anhört. Die Victorious Sons heißt das Bandprojekt: ihr Bassist Alex war bei uns in Sound of Munich.



Victorious Sons-Bassist Alex im Sound of Munich Interview

Im Alternative Rock dominieren vor allem die Gitarren und der Gesang. Doch erst mithilfe des Basses und der Drums findet diese Musikrichtung zu ihrem besonderen Klangerlebnis. Ihr grunge-ähnlicher Rhythmus ist mit tiefgründigen Themen verwoben und lässt ihre Musik einzigartig erscheinen. Denn die Texte gehen über plumpen instrumentengestützten Gesang hinaus.

Ihre Vorbilder kommen dabei aus verschiedenen Richtungen, ob Grunge, Postgrunge oder Funkrock. Selbst Hip-Hop nennt Alex als Einfluss. Die anderen Bandmitglieder bringen aber alle ihren eigenen Flavour hinein. Daraus ergibt sich ganz von alleine ein Mix aus verschiedensten Musikrichtungen.

Der Groove, also wie Rage Against the Machine das alles ineinander reingroovt. Alex, Bassist von Victorious Sons über ihre Einflüsse

Dabei ist es gar nicht mal so selbstverständlich, dass die Victorious Sons bis heute existiert. Ihre Debüt-EP “Arrested” wurde 2020 veröffentlicht. Mitten in einer Pandemie, mitten in einer brachliegenden Veranstaltungsbranche. Dass die Jungs es trotzdem durchgezogen haben, liegt auch an ihrem Frontmann und Sänger Erman.

v.l.n.r.: Gitarrist Lu, Drummer Michi, Bassist Alex, Sänger Erman

Auftreten konnten sie dann Dank endender Pandemie schon. In Österreich und Bayern bespielten die Victorious Sons schon mehrere Festivalbühnen, unter anderen waren sie auf dem Steinberg Open Air am Vilstalsee.

Die Hürde, die Leute zu überzeugen ist so ein bisschen höher, weil die einen nicht von Natur aus toll finden. Alex, Bassist von Victorious Sons über Festivalperformances

Die Release Party ihrer neuen EP “Outburst” feierten sie übrigens in der Glockenbachwerkstatt, ein Heimspiel sozusagen. Mit “Slow Walker Fast Runner” haben sie einen live erprobten Song endlich als Studioversion aufgenommen. “Blue Devils” ist ein Progressive-Rock-Song, bei dem Hörer:innen ein deutlich deeperes Erlebnis erwartet.

Victorious Sons auf Spotify

Seit 16.09. sind sie auf sämtlichen Audioplattformen zu hören. Also: wer in seinem Leben gerade ein bisschen Alternative Rock mit der genau richtigen Mischung aus melancholischen Texten und fetzigen Drums braucht, sucht sie jetzt mal. Und was kommt als nächstes bei den Victorious Sons? Nächstes Jahr soll eine neue EP erscheinen.