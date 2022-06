Wohin, wenn die Züge überfüllt sind?

/ Sophie Wende und Hannah Schillok / Bild: Shutterstock / anut21ngStock

Das große Experiment im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr ist gestartet: Das 9-Euro-Ticket. Damit ihr den übervollen Zügen und Bussen ausweichen könnt, haben wir euch neun Freizeitaktivitäten zusammengestellt, bei denen ihr auch ohne Regionalverkehr ins Münchner Umland und ins Grüne kommt.

🤳 Erkundet die bayerische Metropole mit einer Schnitzeljagd

München per Schnitzeljagd erkunden? Mal was anderes! Ob als Besucher: in oder Münchner Kindl, ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß haben. Vorgefertigte Schnitzeljagden könnt ihr unter anderem bei den Anbietern Your City Quest oder mycityhunt erwerben. Oder für die ganz Kreativen unter euch: Ihr könnt selbst eine Schnitzeljagd auf die Beine stellen. Sucht euch ein paar spannende Fakten und Informationen über Sehenswürdigkeiten in München aus und erstellt eine Route!

Mit einer Schnitzeljagd könnt ihr die Innenstadt mal anders entdecken. Bild: Shutterstock / engel.ac

🛹 Findet eure inneren Skater: innen auf dem Militärflughafen Neubiberg

Wer sich tagsüber gerne mal ein bisschen auspowern möchte, sollte einen Abstecher auf den stillgelegten Militärflugplatz Neubiberg machen. Auf circa zwei Kilometer glattem Asphalt könnt ihr mit Inlineskates, BMX-Rad oder Longboard ungestört die Rollbahn runterfetzen oder euch im Skatepark nebenan ausprobieren. Wer gerade keinen fahrbaren Untersatz zur Hand hat, findet ein Verleihangebot zum Beispiel bei Titus, skatemobil oder skateschool, und kann sich dann direkt auf den Weg machen.

🎬 Filme unter freiem Himmel – Open Air Kinos

Bei einem lauen Münchner Sommerabend einen guten Film unter dem Sternenhimmel genießen – das geht zum Beispiel im ältesten Open-Air Kino Münchens Kino, Mond & Sterne im Münchner Westpark oder im Kino am Olympiasee. Dort laufen sowohl Klassiker, als auch Filme, die gerade eben erst in die Kinos gekommen sind.

Ob Klassiker oder Neuerscheinung: Kinofilme gibt es auch unter freiem Himmel. Bild: Shutterstock / Melanie Lemahieu

🚲 Kostenlos mit dem Lastenfahrrad nach Thalkirchen

Was ist schöner als ein entspanntes Picknick mit Freund:innen im Grünen? Besonders praktisch hierfür sind die kostenlosen Münchner Lastenfahrräder, die quasi dazu einladen, Bierkästen, Stereoboxen oder Freund:innen aufzuladen und eine Radtour zu starten – zum Beispiel zum Bootshaus der Naturfreunde in Thalkirchen, das mit der angrenzenden Liegewiese unweit der Isar besticht.

Mit dem kostenlosen Lastenfahrrad könnt ihr klimafreundlich ins Grüne. Bild: Shutterstock / pikselstock

🐶 Für die Hundeliebhaber:innen: Gassi gehen mit Hunden aus dem Tierheim

Ihr hättet gerne einen Hund, aber habt nicht die Zeit oder die geeignete Wohnung dafür? Wie wär’s denn mit Gassi gehen mit den Hunden aus dem Tierheim. Die Hunde freuen sich tierisch über einen Spaziergang an der frischen Luft. Da immer wieder Tiere ausgesetzt beziehungsweise abgegeben werden, sind die Tierheime oft auf Hilfe beim Ausführen angewiesen. Damit tut ihr nicht nur für euch was Gutes, sondern auch für die Hunde. Die Gassigehzeiten für das entsprechende Tierheim findet ihr auf der jeweiligen Internetseite.

Der Hund freut sich und ihr kommt raus: Gassigehen mit den Hunden im Tierheim. Bild: Shutterstock / William Perugini

🏖️ Ein bisschen Musik, gute Laune und chillen – Der Kulturstrand

Der Kulturstrand auf dem Isarbalkon an der Corneliusbrücke findet in diesem Jahr wieder statt – und das noch bis zum 6. August. Er ist täglich bei gutem Wetter von 12:00–0:00 Uhr geöffnet. Unter der Woche gibt’s Münchner Livemusik, an den Wochenenden elektronische Musik von Künstler:innen aus der Stadt. Dazu gibt es immer wieder Tanzveranstaltungen, Jazz Open-Stages, Diskussionsveranstaltungen und noch viele andere künstlerische sowie kulturelle Angebote. Detaillierte Infos zum Kulturprogramm findet ihr unter auf Facebook oder unter Instagram.

🔭 Für alle Sternschnuppen-Jäger:innen: Die Sternwarte im Deutschen Museum

Ihr habt noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Dann probiert’s mal bei der Sternwarte im Deutschen Museum. Bei klarem Himmel bietet die Beobachtergruppe dort jeden Dienstag- und Freitagabend kostenlose Führungen durch die Ostkuppel. In der Beobachtungskuppel habt ihr dann die Möglichkeit, mit einem Linsen- oder auch einem Spiegelfernrohr hoch zu den Sternen zu blicken. In der Rote-Punkte-Führung und bei klarem Himmel ist es außerdem, möglich, durch das Fernrohr die Sonne, den Mond, die Planeten und die hellsten Sterne zu beobachten. Die Führung dauert ungefähr eine Stunde, es bleibt also genug Zeit um sich neue Eindrücke vom Universum zu verschaffen. Zusatztipp: Auch das ESO-Supernova-Planetarium in Garching ist kostenlos, wenn die Tickets im Voraus online gebucht werden.

Sonne, Mond und Sterne: In der Sternwarte im Deutschen Museum könnt ihr alle vom Nahen sehen. Bild: Shutterstock / streetflash

🚋 Erlebt München aus einer neuen Perspektive mit der Tram 19

Zugegeben, Tram fahren ist selten ein Highlight. Aber das gilt nicht für die Linie 19, die euch an zahlreichen Münchner Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Ob als Touri oder Münchner Urgestein – hier könnt ihr entspannt die Landeshauptstadt an euch vorbeiziehen lassen, oder an besonders interessanten Stellen spontan aussteigen. Mit einer Zehn-Minuten-Taktung von 6-22 Uhr könnt ihr Kultur und Shopping verbinden und eure ganz persönliche Städtetour gestalten.

Entspannt die Sehenswürdigkeiten abklappern: mit der Tram 19Bild: Shutterstock / FooTToo

🎪 Für Nachtschwärmer:innen und Schnäppchenjäger:innen: Der Midnightbazar – Nachtflohmarkt & Streetfoodmarkt

Ein ausgefallenes Shoppingerlebnis und leckeres Essen in abgefahrener industrial Atmosphäre: Die Events von Midnightbazar verbinden den Nachtflohmarkt mit Streetfood und Live-Musik. Dabei könnt ihr Festival-Vibes mit hunderten Aussteller: innen bis tief in die Nacht erleben.