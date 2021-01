77 Bücher von Frauen, die man gelesen haben muss

/ Jakob Arnu / Bild: Jan Vermeer van Delft, via http://www.zeno.org/nid/20004354699

Wir haben für Euch 77 Bücher von Frauen gesammelt. Von antiken Gedichten über Klassiker und Graphic Novels bis hin zu zeitgenössischen Romanen: Alle sind es wert, gelesen zu werden.

Gleichberechtigung im Bücherregal?

In der berühmten „ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher“ von 1980 ist nur eine einzige Autorin vertreten. Und auch heute noch dominieren in vielen Bücherregalen und Buchhandlungen dominieren männliche Namen. Dass das nicht so sein müsste, versuchen wir mit dieser (unvollständigen) Liste zu zeigen.

77 Bücher von Frauen. Unsere Auswahl, alphabetisch geordnet:

Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah (2013) Louisa May Alcott: Little Women (1858) Naomi Alderman: The Power (2016) Isabell Allende: Eva Luna (1987) Hannah Arendt: Vita Activa (1958) Bettina von Arnim: Die Günderode (1840) Margaret Atwood: A Handsmaid’s Tale (1985) Rose Ausländer: Regenwörter (1998) Jane Austen: Stolz und Vorurteil (1813) Mariama Bâ: Ein so langer Brief (1980) Ingeborg Bachmann: Malina (1971) Zsuzsa Bànk: Der Schwimmer (2002) Simone de Beauvoir: Die Welt der schönen Bilder (1966) Aphra Behn: Diverse Theaterstücke Sybille Berg: GRM. Brainfuck (2019) Simone Borowiak: Frau Rettich, die Czerny und ich. Eine Sommervelobung. (1992) Charlotte Brontë: Jane Eyre (1847) Emily Brontë: Wuthering Heights (1847) Margaret Busby: Daugthers of Africa (1992) Judith Butler: Gender Trouble (1990) Agatha Christie: Das fehlende Glied in der Kette (1920) Virginie Despentes: Das Leben des Vernon Subutex (2015) Emily Dickinson: Sämtliche Gedichte Fatou Diome: Der Bauch des Ozeans (2003) Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche (1842) Annie Ernaux: Erinnerungen eines Mädchens (2016) Jenny Erpenbeck: Heimsuchung (2008) Mary Ann Evans: Middlemarch (1871) Elena Ferrante: Meine geniale Freundin (2011) Marlen Haushofer: Die Wand (1963) Judith Hermann: Sommerhaus, später (1998) Patricia Highsmith: The Talented Mr. Ripley (1955) Siri Hustvedt: Damals (2019) Leslie Jamison: Die Empathie-Tests (2015) Elfriede Jelinek: Die Kinder der Toten (1995) Miranda July: Der erste fiese Typ (2015) Sarah Kane: 4.48 Psychose (2000) Han Kang: Die Vegetarierin (2007) Alexandra Kollontai: Wege der Liebe (1925) Selma Lagerlöf: Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen (1906) Harper Lee: To Kill A Mockingbird (1960) Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann (2017) Doris Lessing: Das goldene Notizbuch (1962) Astrid Lindgren: Ronja Räubertochter (1981) Emily St.John Mandel: Station Eleven (2014) Friederike Mayröcker: Die Abschiede (1980) Francesca Melandri: Eva schläft (2010) Toni Morrison: Bluest Eye (1970) Herta Müller: Atemschaukel (2009) Alice Munro: Himmel und Hölle ( 2001) Margarete de Navarra: Das Heptameron (1558) Michelle Obama: Becoming (2018) Ronya Othmann: Die Sommer (2020) Sylvia Plath: Ariel (1965) Sally Rooney: Conversations with Friends (2017) Joanne K. Rowling: Harry Potter Arundathi Roy: Der Gott der kleinen Dinge (1997) Françoise Sagan: Bonjour Tristesse (1954) Sappho: Gedichte & Fragmente Marjane Satrapi: Persepolis (2000) Judith Schalansky: Verzeichnis einiger Verluste (2018) Annemarie Schwarzenbach: Das glückliche Tal (1940) Anna Seghers: Das siebte Kreuz (1942) Elif Shafak: Der Architekt des Sultans (2013) Mary Shelley: Frankenstein oder der moderne Prometheus (1823) Patti Smith: Just Kids (2010) Zadie Smith: White Teeth (2000) Susan Sontag: Regarding the Pain of Others (2003) Liv Strömquist: Der Ursprung der Welt (2014) Donna Tartt: Die geheime Geschichte (1992) Olga Tokarczuk: Spiel auf vielen Trommeln (2001) Alice Walker: The Color Purple (1982) Anne Weber: Anette, ein Heldinnenepos (2020) Christa Wolf: Kassandra (1983) Virginia Woolf: Orlando (1928) Banana Yoshimoto: Kitchen (1988) Juli Zeh: Unterleuten (2016)

To be continued…

Das sind 77 Bücher von Frauen, die wir Euch ans Herz legen wollen. Haben wir etwas vergessen? Habt Ihr noch Geheimtipps auf Eurem Bücherstapel liegen? Gibt es etwas anzumerken? Die Redaktion unserer Literatursendung Fettgedruckt wird diese Liste regelmäßig aktualisieren, schickt uns also gerne weitere Lektüreempfehlungen an: fettgedruckt@m945.de.