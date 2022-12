Wir suchen Münchens Sportler:in des Jahres

/ Emilio Limbach / Bild: Marie Resch

Wer hat euch dieses Jahr am meisten beeindruckt? M94.5 sucht Münchens Sportler:in des Jahres 2022 und ihr könnt mit abstimmen!

Was ein Münchner Sportjahr. Von den European Championships bis zu mehreren nationalen Finalspielen, ob im Basketball oder Eishockey. In der bayrischen Landeshauptstadt ging es dieses Jahr heiß her. Spannende Partien wurden ausgetragen, Bestleistungen erreicht. Viel ist dieses Jahr auch rund um Münchens Vereine und Sportler:innen passiert. Es gab Silber- und Bronzemedaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie persönliche Auszeichnungen wie eine Torjägerkanone. Einige Ehrungen sind dieses Jahr bereits an Münchens Athlet:innen gegangen. Ein Titel steht aber noch aus: Münchens Sportler:in des Jahres 2022.

Welche:r Münchner Sportler:in hat euch am meisten überzeugt? Stimmt noch bis zum 07.12.2022, 23:59 Uhr, ab und entscheidet selbst mit wer Münchens Sportler:in im Jahr 2022 wird.

Das Ergebnis der Abstimmung verkünden wir am 19.12.2022 ab 19:00 Uhr im Bewegungsmelder.