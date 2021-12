Über Zusammenhänge von Sprachen, Stücken und Archiven

/ Markus Lenhardt

In der aktuellen Ausgabe von Phase K spricht Moderatorin Lea Morgenstern mit Mirella Oestreicher und Kerstin Lenhart, den Schafferinnen der Performance “World Wo*Men – die Suche nach einer Utopie”. Das Stück beinhaltet Dialoge in drei Sprachen. Damit werden die Zuschauer:innen durch eine utopische Weltvorstellungen der Macher:innen im Jahr 2121 geführt. Falls ihr eher Lust auf die Vergangenheit habt könnte das Stück “Die Wolken, die Vögel, der Reichtum” etwas für euch sein. Thom Lutz verschmilzt dafür nämlich drei Stücke von dem griechischen Komödiendichter Aristophanes. Außerdem geht es um die Ausstellung “Archives in Residence: Forum Queeres Archiv München”. Im Haus der Kunst stehen Objekte aus der queeren Geschichte in München, zu denen meistens auch eine Geschichte in einem Video erzählt wird.