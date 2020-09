Zwischen Center Court und Campus Blase

/ Annkathrin Stich / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 13: Wie aus einem kleinen Tennisvideo, aufgenommen mit dem Handy, eine Reise in die USA wurde, erzählt die 18-jährige Anna Beer in der Sportgondel. Sie spielt Collegetennis in Indiana und berichtet von ihrem Alltag zwischen Training, Uni, Campusleben und Corona.