/ Eline Hustert

Japanischer Punk-Psych-Rock aus Montreal. So einen Satz ließt man nicht jeden Tag. TEKE::TEKE aus Montreal beweisen auf ihrem Debütalbum jede Menge Alleinstellungsmerkmale.

Japanischer Geisterkult

Die urbane Legende eines japanischen Schulmädchens, das von Ihren Mitschüler:innen an die Zuggleise gefesselt und so getötet wurde. Teketeke ist die Geschichte eines rachsüchtiges Gespenstes welches noch heute in der Nähe von Bahnhöfen auf sein nächstes Opfer wartet.

Inspiriert von der japanischen Geister- und Musikkultur formte sich 2018, die siebenköpfige Band aus Montréal, TEKE::TEKE. Zu Begin als Hommage an den Szenenlegende Takeshi „Terry“ Terauchi hat die Band mittlerweile ihren eigene Nische gefunden.



TEKE::TEKE – „Yoru Ni"

Eine inspirierendes Missverständnis

Hinter der letzten Single „Barbara“ steckt ein alltägliches Missverständnis und die Geschichte des frechen Kinder-Hausgeistes Yokai, welcher ausbricht und sein Unwesen in der Stadt treibt. Als die Gitarristin und Sängerin Hidetaka Yoneyama aus der U-Bahn in Montreal stieg, kam ein älterer Herr auf sie zu und fragte wiederholt verwirrt, ob sie Barbara sei. Die Frontfrau schnappte diese kleine Anekdote auf und machte daraus ihren ganz eigene Geistergeschichte. „Barbara“ ist ein energischer Song, mit kraftvoller Stimme. Begleitende Chöre, ein starker Anfang und ein catchy Refrain mit chaotischer Energie machten direkt Lust auf das restliche Album.



TEKE::TEKE – „Barbara"

Cineastishe Elemente und mystische Energie

Der einzigartige Sound von TEKE::TEKE zeichnet sich unter anderem durch die Bandbreite an Instrumenten und Einflüssen aus. Eine wilde Parade aus japanischem Baladengesang, psychedelischen Ausschweifungen und punkigen Riffs. Shirushi ist ein organisiertes Chaos mit Platz für vielfältige Emotionen. So kontrastieren sich ruhigere und gefühlsvollere Songs wie „Dobugawa“, „Kaminari“ und „Tekagami“ mit dynamischeren Stücken wie „Yoru Ni“ , „Barbara“ oder „Meikyu“. Die eklektische Herangehensweise zeigt sich auch in den Musikvideos. Discofeeling löst gruselige Stummfilme ab und eine handgezeichnete Minidoku gibt es dann auch noch zum Albumrelease. Die Stilsicherheit lässt aber immer erkennen, dass es sich um die exzentrische Band aus Montreal handelt.



Pünktlich zum Album wurde auch die eigene Bandgeschichte liebevoll zusammengefasst

Japan trifft auf Kanada

Eine interkulturelle Mischung, die manchmal fast überfordert. Hört man in Shirushi rein, so fühlt man sich wie bei Wickie und die starken Männer, einem Quentin Tarantino Film, der in den 60/70er spielt oder der Probe einer Experimental-Indie Band. Shirushi ist ein Erlebnis für sich… Gespannt hoffen wir auf deren nächsten Kapitel. Gerne mehr davon!

Shirushi ist am 07. Mai 2021 über Kill Rockstars erschienen.