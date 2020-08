Vom Starnberger See zur Adaptive Surf WM – Surferin Eva Maria Lischka

/ Antonia Engelhardt und Sophia Linnenbrink / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Langsam fahren die Gondeln in Venedig für Touristen wieder und auch im Süden Deutschlands strömen wieder bewegungsfreudige Bergsteiger an die Lifte. Doch unsere Gondel fährt stetig: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 11: Das Jahr 2020 hat es wenigstens mit den Surfer*innen gut gemeint, sodass im März die Weltmeisterschaft im Adaptive Surfing stattfinden konnte. Adaptive Surfing – das bedeutet nichts weniger, als dass Sportler*innen mit körperlichen Beeinträchtigungen den Extremsport Wellenreiten ausüben.

Mit dabei war für das deutsche Team die Starnbergerin Eva Maria Lischka, die mit einer infantilen Cerebralparese geboren wurde. Ein Handicap, das Gleichgewicht und Koordination beeinträchtigt. Deswegen wird im Adaptive Surfing – je nach Handicap – im Liegen oder auch im Knien gesurft.

„Es geht nicht darum aufzustehen und große Manöver zu machen. Es geht drum, Spaß zu haben und sich zu trauen, den Sport auszuüben.“

In dieser Folge der Sportgondel spricht Eva Maria Lischka darüber, wie sie den Mut fand, mit dem Surfen anzufangen und was der Sport seitdem für sie verändert hat.