Von Allach aus in die Nationalmannschaft

/ Markus Lenhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 50: Jugendnationalspieler trotz Abstieg mit dem TuS Fürstenfeldbruck: Im Leben von Stephan Seitz ist genau das passiert. Im Alter von drei Jahren hat er in Allach angefangen, Handball zu spielen und dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Im Herrenbereich ist er zu den Panthern nach Bruck gewechselt und diese Saison dort zum Stammspieler in der zweiten Liga geworden. In der neuen Folge der Sportgondel spricht er darüber, wie er in Bruck aufgenommen wurde, seine Vertragsverlängerung bei den Panthern und wie sich seine Beschäftigung auf den Auswärtsfahrten durch die Abgänge in der kommenden Saison ändern könnte.