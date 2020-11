Zwischen Klassenclown und Lehrer – Volleyballer Eric Paduretu

/ Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 24: Seit 14 Jahren beim TSV Unterhaching Volleyball, seit 2017 in der zweiten Liga und seit dieser Saison in der ersten Liga. Volleyballer Eric Paduretu hat schon einiges an Erfahrung vorzuweisen – trotz seinen jungen 21 Jahren. Mit Teamkollegen zwischen 16 und 32 Jahren steht er ein bisschen zwischen der Rolle des erfahrenen Erwachsenen und des lustigen Klassenclowns:

“Eigentlich würde ich sagen, wenn jemand einen Preis verleihen müsste, wer am Meisten schwätzt in der Mannschaft, würde der an mich gehen. Da hab ich glaub ich auch einige Teamkollegen, die das bestätigen können. Aber so ein richtiger Clown auf’m Feld bin ich nicht. Also außerhalb des Feldes bin ich immer für ein Späßchen zu gebrauchen, aber irgendwann muss man dann doch trennen, wann es der Ernst der Lage erfordert und wann nicht.” Eric Paduretu

Neben seinen Spielertätigkeiten trainiert Paduretu die U16 und U18 Volleyballer des TSV Unterhaching und studiert im Master BWL. In der aktuellen Folge haben wir mit ihm über seine Rolle in der Mannschaft, seine Teamkollegen und das gemeinsame Ziel für diese Saison gesprochen. Außerdem hat er sich auch von seiner privaten Seite gezeigt. Wenn ihr erfahren wollt, warum er aktuell auf einer Matratze auf dem Boden schlafen muss, dann hört rein!