Selbstbestimmung und das neuen Intensivpflegegesetz

/ Laura Wiedemann / M94.5

„Fußnoten“ – der neue M94.5 Podcast. Hier sprechen wir darüber, was im politischen Weltgeschehen diese Woche zu kurz kam! In der ersten Folge ist Laura Mench zu Gast, als Aktivistin und Betroffene diskutieren wir mit ihr über die Reform des Intensiv- und Rehabilitationsgesetzes.

Diese Woche:

In der ersten Folge des neuen M94.5 Podcast „Fußnoten“ sprechen wir über die Reform des Intensiv und Rehabilitationsgesetzes, die in der vergangene Woche vom Bundestag beschlossen wurde. Vor allem bei betroffenen Intensivpflegepatienten und -patientinnen, die oft auf die Unterstützung eines Beatmungsgeräts angewiesen sind, hatte das Gesetz im Vorfeld für große Diskussionen und Protest gesorgt. Auch Laura Mench zählt zu eben diesen Kritiker*innen. Sie ist selbst teilweise auf einen Beatmungsapparat angewiesen und setzt sich als Aktivistin und Bloggerin für die Selbstbestimmung von Intensivpflegepatient*innen ein. Mit uns spricht sie über die Proteste der vergangenen Woche und darüber was das neue Gesetz für sie und andere bedeuten könnte. Zu hören ist all das in der ersten Folge unseres Podcasts „Fußnoten“!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden

Alle Podcastfolgen als MP3 findest du hier.