Radikal bis Poetisch

Das Kulturmagazin Sekt Mate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



Sekt Mate am 29.04.2023

Bei Sekt Mate vom 29.04.2023 gibt es Meta-Kulturjournalismus: Moderatorin Dana Luttert spricht im Interview mit Prof. Dorte Lena Eilers, unter deren Leitung ein neuer Masterstudiengang für Kulturjournalismus in Kooperation zwischen der HMTM und der Theaterakademie August Everding entstehen soll. Die Sendung führt weiter zu zwei Theaterstücken: Die Geschichte von Goliat und David und Sistas, das im Rahmen des Theaterfestivals Radikal Jung läuft. Poetisch wird es mit der Dichterin Mascha Kaléko, über die wir ein Gespräch mit der Sängerin Malva geführt haben.

Die Sendung ist noch bis zum 06.05.2023 verfügbar. SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.

Sendeleitung: Shuying Jin und Alina Neuper