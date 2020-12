Psychogirls und Antihelden

Sound of Munich

/ Mika Stopka / Bild: M94.5

Musik aus einer ehemaligen Polizeihalle in Trudering – Von dort operiert die Band rund um die Sängerin Mola, eigentlich Isabella Streifeneder, und den Produzenten Markus Harbauer.

Die Texte sind eine Antithese zu der blumigen Welt, die so oft im Pop gezeichnet wird.

Im M94.5-Sound of Munich-Interview spricht die Pop-Sängerin über die Message ihrer Lieder, kreatives Schaffen und ihre neue EP „Psychogirl“.

Mola im Interview

Der Vorgänger von „Psychogirl“

Letztes Jahr erschien die EP Blaue Brille mit Liedern wie Feier mich kaputt und Chaos perfekt. In den Songs hat Mola ihre damalige Trennung verarbeitet – neben der Musik hat sie ihren Trost im Feiern gesucht. „Wahrscheinlich wäre Yoga machen oder meditieren cleverer“ gewesen, erzählt die Sängerin.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Mola – Feier Mich Kaputt

„Psychogirl – das ist ein Lovesong“

Am 27. November ist Molas neue EP Psychogirl erschienen. Das klingt noch immer wenig blumig, aber der Name täuscht.

Obwohl Mola dem eher düsteren Vibe ihrer Lieder treu bleibt, scheint es mit Titeln wie Licht und Rote Rosen in Richtung Liebe zu gehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Mola – Richtung Liebe