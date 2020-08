Der Olympiatraum lebt weiter III

/ Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Langsam fahren die Gondeln in Venedig für Touristen wieder und auch im Süden Deutschlands strömen wieder bewegungsfreudige Bergsteiger an die Lifte. Doch unsere Gondel fährt stetig: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 08:

„Natürlich habe ich daran gedacht mich nicht für Olympia zu qualifizieren, weil ich beim Qualifikationsevent in Moskau nicht gut genug bin, aber ich habe nie daran gedacht mich nicht zu qualifizieren, weil ich in Moskau nicht antreten kann.“

Das schrieb Alma Bestvater nach ihrer Verletzung kurz vor dem wichtigen Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele. Durch die Verschiebung von Olympia und der Qualifikation hat sie jetzt aber doch noch einmal eine Chance. Wie sie dafür trainiert und wie sie die Verletzung überstanden hat, erzählt sie in unsere dritten Olympia-Folge der Sportgondel.