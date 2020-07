Der Olympiatraum lebt weiter II

/ Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Venedig erlebt aktuell eher ruhige Zeiten und auch die Skisaison ist vorbei. Doch eine Gondel gibt es, die jetzt erst so richtig abhebt: die Sportgondel. Der neue Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 07: Keine Sekunde trennt sie noch von der Supernorm, die direkt für die Teilnahme an den Olympischen Spielen qualifiziert. Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Doha im Herbst 2019 ist sie aber unter den besten Mittelstreckenläuferinnen weltweit und hatte daher sehr gute Chancen, auf Tokios Tartanbahnen ihr Bestes zu geben. Dann kam Corona… Wie die 25-jährige Leichtathletin Katharina Trost mit der Olympiaverschiebung umgeht und wie sie weiter trainiert, erzählt sie in unserer zweiten Olympia-Folge.