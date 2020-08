Olympiastadion München: Von der Weltbühne zum Museum?

/ Antonia Engelhardt und Justin Patchett / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Langsam fahren die Gondeln in Venedig für Touristen wieder und auch im Süden Deutschlands strömen wieder bewegungsfreudige Bergsteiger an die Lifte. Doch unsere Gondel fährt stetig: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 08: Stefan Behnisch erinnert sich, wie der Münchner Olympiapark ausgesehen hat, als es ihn noch nicht gab. Das Oberwiesenfeld war noch ein Flugplatz. Der Schuttberg mit den Trümmern des Zweiten Weltkriegs war genau das: ein Schuttberg. Als Kind begleitete er seinen Vater, den später weltberühmten Architekten Günter Behnisch, oft auf die Baustelle. Er hat das legendäre Zeltdach in seiner Entstehung beobachtet. Ein Dach, das für das neue, offene und demokratische Deutschland stehen sollte:

“Ich glaube die Spiele haben eine Änderung Deutschlands manifestiert, eine Wandlung. Und das war einem selbst als 15-Jähriger bewusst, dass das etwas Besonderes war.”

Das und wie später ein Umbau in ein Fußballstadion scheiterte, erzählt Stefan Behnisch in unserer vierten Olympia-Folge. Dass München 50 Jahre nach 1972 wieder die Chance auf Olympische Spiele hatte, verrät Marion Schöne im zweiten Teil dieses Podcasts. Die heutige Geschäftsführerin des Olympiaparks erzählt vom Frust einer gescheiterten Bewerbung, aber auch von der Hoffnung auf ein volles Olympiastadion bei den European Championships 2022.