Großes Ziel NBA – Basketballer Michael Rataj

/ David Schmidhuber / Bild: FC Bayern Basketball

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 43: Michael Rataj ist erst 17 Jahre jung – und doch spielt der Teenager schon jetzt Basketball in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Der Augsburger hat dort in der zweiten Mannschaft des FC Bayern Basketball seine allererste Saison als Profi absolviert und dabei sogar auf Anhieb mit seinem Team die Playoffs erreicht.



Ich will versuchen, auf das höchste Niveau im Basketball zu kommen, das heißt in die Euroleague oder in die NBA. Michal Rataj

Euroleague und NBA: Große Ziele, die Michael Rataj Schritt für Schritt erreichen will, um sich weiterzuentwickeln. Noch dazu beginnt der Jugendnationalspieler in wenigen Tagen, sein Abitur zu schreiben. Wie er die Balance zwischen Schule, Basketball und Freizeit findet, wie seine erste Saison im Profibereich der Herren und die Playoffs verliefen und welche Verbesserungsmöglichkeiten er selbst in seinem Spiel sieht, erzählt er uns in der neuen Folge.