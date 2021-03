Weltumrundungen als Beruf – Beachvolleyballer Lukas Pfretzschner

/ Markus Lenhardt / Bild: Detlef Gottwald

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 38: Mit einem Kumpel um die Welt fliegen und Beachvolleyball spielen – das macht Lukas Pfretzschner beruflich. Um dorthin zu kommen ist er mit 17 von einem kleinen Dorf im Norden Münchens auf ein Sportinternat in Berlin gezogen – weg von der Familie hinein in einen harten Trainingsalltag. Ein großes Ziel treibt treibt den 21-Jährigen täglich an: Einmal bei den olympischen Spielen im Sand stehen.

„Ich hatte beim ASV Dachau 4 bis 5 die Woche Training und dann in Berlin 10 mal die Woche, da kann man sich vorstellen was für einen Muskelkater ich hatte am Anfang.“ Lukas Pfretzschner

Wie er zum Beachvolleyball gekommen ist und wie es sich anfühlt, gegen den eigenen Bruder zu spielen, erzählt Lukas Pfretzschner in der aktuellen Folge.