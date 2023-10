KUNST ZUM ANFASSEN

/ Luise Otto





Das Kulturmagazin Sekt Mate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Im Interview erzählt Andrea Lissoni von der Ausstellung In anderen Räumen im Haus der Kunst. Weiter geht’s mit aktuellen Infos zur neuen Spielzeit an den Münchner Kammerspielen. Ab jetzt steht das Haus unter dem neuen Motto “Hallo, Zeitenwende!”. Außerdem waren wir im Zine Workshop Literarischer Alternativ Texte in der Pinakothek der Moderne und berichten von unseren Erfahrungen. Die neue Ausstellung Verführung und Verfall vom KünstlerSpectrum Pasing in der Pasinger Fabrik wurde von Shuying Jin und Heinrich Überall besucht – mehr dazu in unserer Sendung.

Sendeleitung: Alina Neuper, Luise Otto und Shuying Jin

Die Sendung ist noch bis zum 07.10.2023 verfügbar. Sekt Mate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.