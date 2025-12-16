Heute wieder Weihnachtsfeier – heute wieder Glüüüüühhhh
Alle Jahre wieder – Weihnachtszeit im Sender! Und das heißt: die beste Weihnachtsfeier in München geht wieder in die Vollen. Habt ihr Bergschuhe dabei? Denn wir gehen steil!
Nachdem die Leistungsfähigkeit der Redakteur:innen bereits bei der Freshers Night getestet wurde, steht nun das Saisonfinale und eine echte Mammutaufgabe bevor: DIE WEIHNACHTSFEIER. Wer kann dem Pegel stand halten? Und entstehen neue Transfers an der Liebesfront? Alle Highlights zum Fluchtlichspiel in Giesing und vieles mehr hier im M94.5 Liveticker Nachlesen.
