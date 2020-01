Generation Überempfindlich

/ cosimak / Bild: M94.5 Maximilian Pichelmeier

Momentan sorgt Fitness- und Health Coach Jillian Michaels mit ihrer Kritik am Übergewicht von Sängerin Lizzo für Aufruhr. Sie sagt, dass Übergewicht nicht glorifiziert werden sollte und langfristig gesundheitliche Folgen hat. Jetzt wird ihr von einigen Usern Fatshaming und Intoleranz vorgeworfen. Geht die politische Korrektheit hier zu weit? Es kommentiert Cosima Kiby.

Jillian Michaels ist Health- und Fitness Coach. Sie selber war vor einigen Jahren übergewichtig und lebt jetzt einen gesunden Lifestyle mit viel Sport und gesunder Ernährung. In einem Interview mit Buzzfeed wurde sie zu dem Thema politische Korrektheit in der Gesundheits- und Fitnesswelt und ihrer Stellung dazu befragt. Ihrer Meinung nach geht politische Korrektheit in dem Sinn zu weit, dass Übergewicht nicht verherrlicht werden sollte, weil es massive gesundheitliche Folgen hat. Hierbei bezieht sie sich auf Sängerin Lizzo, die übergewichtig ist. Lizzo wird von ihren Fans gerade für ihr Selbstbewusstsein und ihre Body Positivity gefeiert. Jetzt werfen viele Leute Jillian Michaels vor, dass diese Aussagen rückschrittlich sind und unter Fat Shaming fallen.

Kontrovers aber Wahr

Aber Jillian Michaels hatte in diesem Fall jedes Recht ihre Meinung über Lizzos Übergewicht zu sagen. Es ist falsch auf eine Gesundheitsexpertin los zu gehen, weil sie fundierte Tatsachen darlegt.

Klar, Lizzo ist eine fantastische Musikerin und ihr Selbstbewusstsein und Akzeptanz sind absolut bewundernswert. Jillian Michaels hat Lizzo aber auch nie auf persönlicher Ebene angegriffen. Sie hat klar gestellt, dass Leute nie aufgrund ihres Gewichtes gemobbt werden sollten und wir immer für Inklusivität sein sollten.

Aber sie hatte recht zu sagen, dass Übergewicht gesundheitliche Folgen hat und man diesen Fakt nicht herunter spielen sollte. Genauso wenig sollte genau dieser Fakt bei Untergewicht heruntergespielt werden.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der Freiheit überall groß geschrieben wird und trotzdem wird Menschen kaum noch die Freiheit gegeben offen und ehrlich zu sprechen und seine Meinung zu sagen. Egal wie man etwas sagt es bildet sich sofort eine Angriffsplattform.

Natürlich ist es wichtig gegen Bodyshaming vorzugehen. Es lässt sich aber oft beobachten, dass Leute nicht zwischen einer Beleidigung und einer fundierten Meinung unterscheiden. Es ist aber wichtig sich erst einmal mit den Fakten hinter Aussagen vertraut zu machen und ganz besonders den Kontext zu berücksichtigen. Denn auch bei Jillian Michaels wurden einige Sätze als skandalös angeprangert, während sie so viele positive und durchaus richtige Dinge gesagt hat, die aber keine Aufmerksamkeit bekamen. Es ist also auch eine Frage des Fokus. Diversity existiert ja gerade deswegen, weil wir nicht alle gleich sind und nicht alle der selben Meinung sind.

Paradoxon: Hass mit Hass bekämpfen

Die Neigung anderen Rassismus, Shaming oder Inakzeptanz vorzuwerfen, weil wir unbedingt allem gegenüber offen sein wollen, kann genau das Gegenteil bewirken. Es ensteht wieder Mobbing und Hass, welcher nur toleriert und teilweise sogar zelebriert wird, weil er unter dem Vorwand abläuft, für Freiheit und Positivity einzustehen. Dieses Paradoxon führt nicht zu einer besseren Welt, sondern lediglich zu einer Verschiebung von genau der Negativität, die alle vermeintlich so unbedingt ab schaffen wollen.