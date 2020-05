Gegenentwurf zu Sir Alex

/ Thomas Jensen / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Venedig erlebt aktuell eher ruhige Zeiten und auch die Skisaison ist vorbei. Doch eine Gondel gibt es, die jetzt erst so richtig abhebt: die Sportgondel. Der neue Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 02: Münchens Lichtgestalt des Rollstuhlbasketballs ist zu Gast. Benjamin Ryklin, Mitbegründer und Trainer der RBB München Iguanas in der Bundesliga, spricht über Rollstuhlbasketball im Allgemeinen und die ersten sieben Jahre seines Vereins im Speziellen. Außerdem verrät er, dass er das Taktikboard am liebsten bald an den Nagel hängen würde…