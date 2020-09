Die Kleinste, die Jüngste aber auch die Frechste – Feldhockeyspielerin Paulina Niklaus

/ Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 14: Mit 16 Jahren von zuhause ausziehen, um professionell Feldhockey in einer anderen Stadt zu spielen: Diesen Schritt hat Paulina Niklaus vor zwei Jahren gewagt und gemeistert – einfach war es allerdings nicht.

„Es war schon sehr schwierig, vor allem, dass man seine Familie nicht mehr um sich hat und abends mal mit der Mama oder dem Papa reden konnte. Auch die Umstellung vom Training war ziemlich krass, weil du von 0 auf 100 in die Bundesliga reingeschmissen wirst. Am Anfang bin ich auch jedes Wochenende noch nach Hause gefahren, aber es war dann auch immer schwer nach den Wochenenden wieder zurückzufahren.“

Mittlerweile spielt sie beim Mannheimer HC in der Damen Bundesliga Mannschaft. Den nächsten großen Schritt wollte sie eigentlich diesen Sommer wagen: ein Hockey-Vollstipendium am College in den USA. Alles war schon geregelt, die Verträge schon unterschrieben. Doch dann kam Corona.

Feldhockeyspielerin Paulina Niklaus spricht in der neuen Folge der Sportgondel über die Anfänge als jüngste Hockeyspielerin der Mannschaft, die Umgewöhnung in einer Bundesliga-Mannschaft auf professionellem Niveau zu spielen und wie die Pandemie auch ihr einen Strich durch die Zukunftsplanung gemacht hat.