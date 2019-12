Eine flotte Nummer mit Tiefgang

/ Marie Hofer

Die vier Jungs von The Governors machen zwar schon seit 2011 zusammen Musik, verstehen sich aber immer noch gut. So gut sogar, dass sie dieses Jahr in einem kleinen Bus durch Deutschland getourt sind und trotzdem – oder vielleicht genau deswegen – auch jetzt im nachhinein noch gerne zusammen Musik machen.

Kaum hatten sich The Governors gegründet, schon haben sie sich einige Monate später bei einem Konzert die Bühne mit Juli und Jupiter Jones geteilt. Diese Errungenschaft haben sie ihrer Beliebtheit bei dem Publikum zu verdanken, das sie bei einer Online-Abstimmung ordentlich unterstützt hat. Und so kam es dazu, dass sie als Vorband für diese beiden großen Bands in der Sparkassenarena von der Sparkasse Aschaffenburg gespielt.

Ihre neuste Single „Luck Be A Lady“, die diesen November raus gekommen ist, ist nicht nur inspiriert von Frank Sinatra, sondern auch ein perfektes Beispiel dafür, wie die Band britischen Indie und amerikanischen Alternative miteinander fusionieren.

„Wir haben den Song tatsächlich in unserem Bergurlaub geschrieben. In so einer kleinen Waldhütte haben wir uns da eingeschlossen, bei Minusgraden draußen. Im ersten Moment stellt man sich das vielleicht so ein bisschen urig, familiär, romantisch vor und dass da am Ende so ne Disko-Nummer rausgekommen ist, hat uns selbst irgendwie überrascht. Meine Vermutung ist ja, dass es einfach so kalt war, dass wir einfach ne schnelle Nummer spielen wollten.“ The Governors im Interview bei M94.5

The Governors – Luck Be A Lady (Official Video)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Dass der Text und die Melodie des Songs doch stark auseinander gehen erklären sich The Goveners so:

„Wir sind der Meinung, auch kritische Texte müssen ja nicht unbedingt in ner schweren Nummer verpackt sein, sondern könnten ja ne tanzbaren und fröhlichen Nummer werden. Der Text kommt ja so oder so rüber.“ The Governors im Interview bei M94.5

The Governors – Can I (Official Video)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Auf ihrer Deutschland-Tour dieses Jahr, die auch gleichzeitig ihre erste Tour war, waren sie nicht in einem riesigen Tourbus, sondern sind auf engstem Raum in einem kleinen Renault-Bus unterwegs gewesen. In dieser „Extremsituation“ profitierten die vier von ihrer guten und langjährigen Freundschaft.