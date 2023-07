Ein Ritt durch die Disziplinen

/ Alina Blank

SektMate vom 08.07.23

M94.5-Moderator Tobias Faget führt dieses Mal durch eine Sendung SektMate, die viele Disziplinen vereint: Es geht um Design, Kunst, Sprache und Theater. Zunächst hören wir im Interview, wie vielfältig Design ist und was bei der Jahresausstellung der Designfakultät der Hochschule zu sehen sein wird. Danach gehen wir dem ungewöhnlichen Konzept von “Lesen für Bier” auf den Grund und erfahren, wieso dabei durchaus skurrile Situationen erzeugt werden können. Wenn man die Beiträge bei dieser Lesung hört, dann kann man sich schon die Frage stellen “Why are you creative?”. Welche Antworten unterschiedliche berühmte Persönlichkeiten auf diese Frage bereit stellen, ist aktuell in der gleichnamigen Ausstellung im Literaturhaus zu sehen. Um SektMate für diese Woche abzurunden, berichtet unser Redakteur Luis Kirchner von seinem Probenbesuch bei der Freien Bühne, in der Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, ihr künstlerisches Talent frei zu entfalten und eine professionelle Ausbildung erhalten.

Die Sendung ist noch bis zum 15.07.2022 verfügbar. SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.