Digital ist besser

Das Digitalressort – Für alle, die Algorithmus im Blut haben!

Bei uns bist du richtig, wenn du

• zumindest theoretisch immer up to date bei allen Technik-Themen bist. Schon klar, das neueste Handy zu kaufen ist gerade als Student absolut nicht möglich (und noch dazu schlecht für die Umwelt) aber du weißt zumindest, in welche Richtung es geht.

Das Digitalressort.

• im Internet zuhause bist. Das trifft sicher auf einige zu, denn was funktioniert heute noch ohne Internet? Vielleicht hast du dich ja schon immer mal gefragt, wieso dir gerade dieses eine Video auf YouTube vorgeschlagen wird. Dem kannst du hier bei uns nachgehen! Du surfst gerne auf Reddit, Twitter, sämtliche soziale Medien und weißt natürlich immer über die neuesten Memes bescheid.

Bildquelle: M94.5

• auch politisch etwas Ahnung hast! Erinnern wir uns zurück als über die umstrittene Urheberrechtsreform abgestimmt worden ist, Artikel 13 bzw. 17… da klingelt noch etwas. Außerdem: Was darf ich rechtlich gesehen alles im Internet? Was ist die dünne Linie zwischen „normalen“ Influencer-Werbedeals, was ist Schleichwerbung?

• dich gerne mal Stundenlang beim Zocken erwischst. Das können große Spiele sein, wie jetzt Animal Crossing: New Horizons oder kleine, feine Indiegames. Hin und wieder könnt ihr sogar exklusiv für eine Review was anzocken! Und: Normalerweise sind wir jedes Jahr bei der Gamescom vertreten.

Wir haben jeden zweiten Sonntag unsere Sendung Hashtag und dazu machen wir noch unseren Podcast, Hashtag Rewind.

Das alles schreckt dich etwas ab? Keine Sorge! Wenn du nur genügend Interesse mitbringst und weißt, wie man einen PC einschaltet, hast du trotzdem Chancen, bei uns genommen zu werden.

Aber vor allen Dingen ist das ganze vor allem ein zukunftssicheres und rasantes Business, das nie langweilig wird!