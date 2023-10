DIE ULTIMATIVE SPIELART-SENDUNG

/ Tasso Ringel

Das Kulturmagazin Sekt Mate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film, Musik – das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.





In dieser Ausgabe eurer wöchentlichen Kulturlieblingssendung (SektMate!) dreht sich alles um das SPIELART-Festival, das noch bis zum 4. November die Münchner Kunst- und Theaterszene aufmischt. Exklusivmoderatorin Kim Fischer nimmt euch dafür mit auf eine Reise durch die verschiedenen Angebote des SPIELART-Festivals.

Aber was zum Kuckuck ist das SPIELART-Festival?? Das erklärt euch erstmal die Managerin vom Festival, Katharina Böhler. Die haben wir nämlich für ein aufschlussreiches Interview gewinnen können – über die lange Geschichte des Festivals und die Diversität der Performer:innen, die aus der ganzen Welt nach München gekommen sind. Außerdem haben wir der Managerin die heißesten Eventtipps des SPIELART-Festivals entlocken können. Zwei von diesen supercoolen Events stellen wir euch danach vor. Da wäre einmal das Theaterstück “The Making of Pinocchio“, das eine frische, queere Perspektive auf die klassische Geschichte des Jungen aus Holz bietet. Außerdem noch die genre-sprengende Lecture-Performance “Rhapsody in Yellow”, bei der zwei Pianisten auf der Bühne in einen interkulturellen Dialog über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen treten.

Die Sendung ist noch bis zum 4. November verfügbar. Sekt Mate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.