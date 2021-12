Die M94.5 Silvester-Show

/ Anna de Riggi / Bild: M94.5

(Legales) Feuerwerk vor den Augen, prickelnder Sekt auf der Zunge und unsere große M94.5 Silvestershow in den Ohren – so und nicht anders sollte ein perfekter Silvesterabend sein. Also tut euch den Gefallen und lasst euch das Event des Jahres nicht entgehen!

Unsere Spitzenmoderator:innen Laura Pickert und Nico Brix werden euch nicht nur mit großartiger Musik in das nächste Jahr geleiten – sie haben auch alles, was Silvester ausmacht, unter die Lupe genommen.

Schaltet ein zum Event des Jahres!

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Silvester in Russland ausschaut? Wie Böller hergestellt werden? Oder wie Bleigießen im 14. Jahrhundert verlief? (Spoiler alert: Eher holprig, aber live im Studio wird’s mit Glück besser.)

Alles, was es für Silvesterstimmung braucht: Eine Diskokugel, Sekt und zwei überforderte Moderator:innen

Und wenn euch das alles noch nicht überzeugt hat – wie gerne würdet ihr an Kenntnisse über eure Zukunft gelangen? Das professionelle Medium Anna Benson ist für euch live bei uns und bereit, eure Anrufe entgegenzunehmen.

Das alles und mehr gibt es bei unserer großen Silvester Show am 31.12.2021 ab 21:00 Uhr auf M94.5!