DIE M94.5 BIERGARTEN GAUDI MIT Idreamt

Gute Musik, gutes Bier, gute Laune – und das alles in einer Villa!

Klingt zu schön um wahr zu sein, vor allem in Zeiten von Corona? Bei uns wird das wahr– wir starten mit einem Biergarten-Konzert in den Herbst!

Mit Idreamt – am 25. September im Freiluftgarten der Villa Flora.

DAS KONZEPT

Ein Biergarten ist ein Garten, in dem Bier getrunken wird. Nein, er ist viel mehr als das! Er ist ein besonderer Typ. Er hat genügend frische Luft und genug Platz für jede*n Interessierte*n. Er ist nicht aufdringlich, sondern kommt entspannt daher. Zu ihm kann jede*r kommen und gehen, wann er/sie will. Und es gibt natürlich nicht nur Bier, sondern auch Snacks und Co. Er macht Freude und dort lässt sich der Sommer schön ausklingen. Hier kann man wahrlich Spaß haben – und das auch noch kostenlos.

Die Bar in Villa Floras Freiluftgarten wartet mit kühlen Getränken auf euch.

DIE LOCATION

Die Villa Flora kommt mit Stil daher. Sie ist eine Villa im Münchner Stadtbezirk Sendling-Westpark. Das Bauwerk ist als Baudenkmal in die Bayerische Denkmalliste eingetragen. Sie ist nicht nur denkmalwürdig, sondern auch feierwürdig. In ihrem Garten lässt sich das Leben genießen.

DIE BAND

Idreamt ist eine Indie-Alternativ-Rock Band aus München. Seit 2018 mischen Matteo, Samuel, Camillo und Lorenz Stile aus verschiedenen Jahrzehnten. Ihre Interpretation der Post Punk / New Wave Bewegung ist maßgebend für ihren eigenen Stil. Damit runden die vier Jungs den Abend perfekt ab.

TROTZ CORONA UND BEI JEDEM WETTER?

Die gängigen Anstandsregeln und Hygienemaßnahmen müssen auch hier eingehalten werden. Dadurch sind die Platzkapazitäten beschränkt – für euch heißt das: First come – first serve, vergesst eure Masken nicht und bleibt bei Symptomen bitte daheim. Dasselbe gilt bei jeder Wetterlage, denn auch wenn das Wetter nicht mitspielt, findet das Konzert statt. Dann aber IN der Villa.

HARD FACTS

Kommt vorbei: Am 25. September in der Villa Flora.

Einlass ist ab 18 Uhr, um 19 Uhr geht´s dann mit Idreamt los.

Eintritt ist frei! Bringt eure Masken, warme Decken und gute Laune mit! Wir freuen uns auf euch!