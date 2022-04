Du willst in die Medien? Komm zu uns!

/ Nicole Albrecht / Bild: M94.5

Wir stellen wieder ein – zum Start des Sommersemesters brauchen wir DICH für unser Redaktionsteam. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Donnerstag, den 28. April, 23:59 Uhr.

Alle Infos bekommst du im folgenden Video.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Bewirb Dich jetzt fürs Sommersemester 2022!

Du hast hier (oder auf YouTube) unser Video gesehen und bist bereit für deinen Start in die Medienwelt? Dann fülle unten auf der Seite unser Bewerbungsformular aus. Bis Donnerstag, 28. April, hast du dafür Zeit. Danach melden wir uns telefonisch bei dir, um einen Termin für dein Bewerbungsgespräch zu vereinbaren. Das findet dann am Samstag, 30.04., oder Sonntag, 01.05., oder Montag, 02.05., statt.

Der Infoabend

Solltest du noch mehr Informationen oder einen letzten Anreiz für deine Bewerbung brauchen, dann komm doch zu unserem Infoabend am 28. April um 18:00 Uhr ins LMU-Hauptgebäude. Im Raum M218 gibt es dann nochmal alle Infos. Dort kannst du auch einige unserer Mitarbeiter:innen kennenlernen und all deine Fragen stellen.

Bewirb dich!

Überlege dir, an welchen Tagen du Zeit hast, in einem der Tagesteams mitzuarbeiten und in welchem Ressort du am liebsten arbeiten würdest. Wichtig ist, dass du bei der Wahl bedenkst, dass auch die Teilnahme an den Sitzungen zur Ressortarbeit gehört. Bedenke bitte auch, dass wir für zwei Semester mit dir planen – sehr gerne aber auch länger!

Du bist dir noch nicht sicher, welches Ressort das richtige für Dich ist? Hier gibt’s ausführliche Infos über unser Musik-, Wissens-, Nachrichten-, Kultur-, Politik-, Event & PR-, Unterhaltungs-, Sport- und Digital-Ressort.

Bewerbung Bewirb dich hier direkt für eine Mitarbeit in unserer Redaktion Schritt 1 von 4 25% Name * Vorname Nachname

Geburtsdatum *

Anschrift * Anschrift Ort PLZ Afghanistan Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Amerikanische Jungferninseln Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Caymen Inseln Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Côte d'Ivoire Demokratische Volksrepublik Laos Deutschland Djibouti Dominica Dominikanische Republik Dänemark Ecuador El Salvador Eritrea Estland Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Französische Süd- und Antarktisgebiete Futuna (Wallis und Futuna) Färöer-Inseln Gabun Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Großbritannien Grönland Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Heiliger Stuhl Honduras Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Isle of Man Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Karibische Niederlande Kasachstan Katar Kenia Kirgistan Kiribati Kokosinseln Kolumbien Komoren Kongo, Demokratische Republik des Kongo, Republik des Kroatien Kuba Kuwait Königreich Eswatini (Swasiland) Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macao Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marshall-Inseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mazedonien Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nordkorea (Volksrepublik) Norfolkinsel Norwegen Nördliche Marianen Oman Osttimor Pakistan Palau Palästina, Bundesstaat Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairninseln Polen Portugal Puerto Rico Ruanda Rumänien Russland Réunion Südgeorgien Saint-Barthélemy Saint-Pierre und Miquelon Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slovenien Slowakei Somalia Spanien Spitzbergen Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Martin St. Vincent und die Grenadinen Sudan Surinam Syrien São Tomé und Príncipe Südafrika Südkorea Südsudan Tadschikistan Taiwan Tanzania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Türkei U.S.A. US Minor Outlying Islands Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vietnam Weihnachtsinsel Weißrussland Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern Ägypten Äquatorial Guinea Äthopien Ålandinseln Österreich Land

E-Mail *

Telefon * Studium & Praxiserfahrung

An welcher Universität studierst du?/Wo machst Du eine Ausbildung? * LMU TU Hochschule München

Was studierst Du?/Welche Ausbildung machst Du? * Hauptfach Erstes Nebenfach Zweites Nebenfach

Im wievielten Semester/Ausbildungsjahr bist Du? *

Hast Du praktische Erfahrung in den Medien? (z. B. Moderation, Journalismus, Technik, Social Media, DJ, etc.) Bitte angeben: Art (Praktikum, freie Mitarbeit, etc.) Tätigkeit (Redaktion, Technik, etc.), Dauer

Was sind Deine Hobbies?

Welche Medien nutzt Du, um Dich über das Tagesgeschehen zu informieren? *

Welche Radiosender hörst Du am liebsten?

Welches Thema würdest Du gerne bearbeiten und warum? *

Welche Social-Media-Plattformen könnte man dazu wie nutzen? *

Hast du Lust/Interesse, dich mehr mit dem Thema Podcast zu beschäftigen? In welchem Tagesteam und in welchem Ressort willst du mitarbeiten?

Ich habe Zeit, mindestens zwei Semester bei M94.5 mitzuarbeiten * Das heißt natürlich nicht, dass es nach zwei Semestern schon vorbei ist, viele bleiben sehr gerne viel, viel länger 😉 Ja

In welchem Tagesteam willst Du mitmachen? Was ist deine erste Wahl? * Bitte nur einen Tag auswählen (Zeitaufwand: 1 ganzer Tag, 08:00-18:00) Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

In welchem Tagesteam willst Du mitmachen? Was ist deine zweite Wahl? Zeitaufwand: 1 ganzer Tag, 08:00-18:00 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

In welchem Ressort willst Du mitmachen? Was ist deine erste Wahl? * Bitte nur ein Ressort auswählen - Deine Ressortarbeit ist unabhängig vom Tagesteam. Während Du im Tagesteam alle möglichen Themen bearbeitest, arbeitest Du im Ressort speziell für eine oder mehrere Magazinsendungen (außer Nachrichten und Event/PR). An den Sitzungen solltest Du teilnehmen können! Nachrichten (Sitzung: Donnerstag 18:30 - zweiwöchig) Digital (Netzthemen) (Sitzung: Mittwoch 18:00) Events & PR (Sitzung: Mittwoch 20:00) Wissen (Sitzung: Montag 20:00) Politik (Sitzung: Dienstag 20:15) Kultur (Sitzung: Mittwoch 20:15) Sport (Sitzung: Montag 20:15) Unterhaltung (Sitzung: Donnerstag 20:30) Musik (Sitzung: Montag: 20:00)

In welchem Ressort willst Du mitmachen? Was ist deine zweite Wahl? * Nachrichten (Sitzung: Donnerstag 18:30 - zweiwöchig) Digital (Netzthemen) (Sitzung: Mittwoch 18:00) Events & PR (Sitzung: Mittwoch 20:00) Wissen (Sitzung: Montag 20:00) Politik (Sitzung: Dienstag 20:15) Kultur (Sitzung: Mittwoch 20:15) Sport (Sitzung: Montag 20:15) Unterhaltung (Sitzung: Donnerstag 20:30) Musik (Sitzung: Montag 20:00)

Hidden Du hast Musik angegeben? Dann beantworte uns bitte noch folgende Fragen: Wenn du unsere Musik mitgestalten möchtest, haben wir noch ein paar Extra-Fragen!

Warum interessierst Du Dich für eine Mitarbeit in der Musikredaktion?

Wie informierst du dich über Musik? (Radio/TV/Magazine/Webseiten, bitte Formate nennen)

Welche Konzerte hast Du zuletzt besucht/gestreamt?

Welche Songs hörst Du aktuell?

Kennst du einen Release (Single/EP/Album) des letzten Monats, von dem du ausgehst, dass er zu unserem Programm passt ?

Was stellst du dir unter Musikjournalismus vor? Noch ein paar Fragen, dann hast du es geschafft 🙂

Warum möchtest Du bei uns mitarbeiten? *

Hast Du Dich schon mal bei uns beworben? * Ja Nein

Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden? * Pflichtveranstaltung des IfKW Facebook Instagram Webseite (m945.de) Tik Tok Radioprogramm Freunde und Bekannte Uni Flyer/Plakate/Werbung Sonstiges

Du musst den Datenschutzrichtlinien des MEDIASCHOOL BAYERN Anbieterverein München e. V. zustimmen, damit wir Deine Angaben für unser Bewerbungsverfahren verwenden können. * Ich stimme zu.



So geht’s weiter

Am Freitag, den 29. April, wirst du von uns angerufen, um einen Termin für dein Bewerbungsgespräch zwischen dem 30. April und 02. Mai auszumachen.

Nach deinem Bewerbungsgespräch erfährst du bis spätestens Mittwoch, den 04. Mai, ob du dabei bist. Wenn ja, dann geht es direkt am Freitag Abend, den 06. Mai, für dich los – und zwar mit einer “Freshers’ Night”, bei der du die Chance hast, den Sender und deine neuen Kolleg:innen in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

In der darauf folgenden Woche startet dann deine Mitarbeit bei M94.5.