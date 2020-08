Vom schmalen Lauch zum reifen Wein – Beachvolleyballprofi Clemens Wickler

/ Antonia Engelhardt und Louis Kochendörfer / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Langsam fahren die Gondeln in Venedig für Touristen wieder und auch im Süden Deutschlands strömen wieder bewegungsfreudige Bergsteiger an die Lifte. Doch unsere Gondel fährt stetig: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München. Jeden zweiten Mittwoch.

Folge 10: Die European Championships in München 2022 sind der Jackpot für Beachvolleyballprofi Clemens Wickler. Nach der Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Hamburg kann sich Wickler glücklich schätzen in seiner aktiven Karriere gleich zwei große Turniere in seiner Heimat spielen zu dürfen. „Munich 2022“ ist dabei ein wahres Heimspiel für den gebürtigen Starnberger.

„Ich habe gerne Leute um mich, die ich gerne mag. Das Ganze bei einem so großen Turnier zu erleben, ist ein Traum.“

In dieser Folge spricht Clemens Wickler über die Bedeutung der European Championships in München, den Auszug von zuhause mit 18 Jahren, die sportlichen Stärken und Schwächen von sich und seinem Partner Julius Thole, den aktuellen Streit in der Beachvolleyballszene und erklärt was Beachvolleyballer*innen mit Wein gemein haben.