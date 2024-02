Flüchtende Europas

/ Lara Kantsperger / Foto: Shutterstock/Fabian Zocher

Vor zwei Jahren ist die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze eskaliert. Die Hoffnung der Flüchtenden, sicher nach Europa zu kommen, bleibt weiterhin ein Traum. So steht es um die aktuelle Situation:

Manchmal wird unser Denken durch bestimmte Erlebnisse beeinflusst. Wir schauen einen Film an und er beschäftigt uns noch Tage danach. Bei mir war das “Green Borders”. Im Film flüchtet eine Familie aus Syrien und wählt die scheinbar sicherste Route, um zu dem Onkel in Schweden zu gelangen. Die erste Etappe geht mit dem Flugzeug von Istanbul nach Minsk, Belarus. Zur Begrüßung gibt es noch Rosen, doch dann treffen sie auf die harte Realität. Abgemacht war, dass die Familie von einem “Taxi” abgeholt wird, das sie direkt nach Polen bringt. Die Fahrt mit dem weißen Van erinnert aber eher an einen Gruppenausflug – bevor die Flüchtenden auf dem Fußweg über die polnische Grenze von der belarussischen Armee gedrängt werden. Die “sicherste” Route ist in der Realität unmenschlich und gefährlich.

Es kommt zu sogenannten Pushbacks: Flüchtende werden unmittelbar nach dem Grenzübertritt zurückgeschoben, ohne einen Asylantrag stellen oder diesen überprüfen lassen zu können. So beginnt der teils gewaltvolle Teufelskreis. Die Flüchtenden werden von beiden Seiten, Polen und Belarus, immer wieder von der Armee hin und her getrieben.

Realität oder Fiktion

Was davon ist die Realität und was ist künstlerische Freiheit? Immerhin sind Belarus und Polen europäische Länder. In “Green Borders” werden die Flüchtenden von der Armee beider Seiten unmenschlich behandelt. Soldaten schreien, drohen mit ihren Waffen und lassen Hunde auf die Flüchtenden los. Essen und Trinken gibt es auch nicht.

Laut der Tagesschau ist die Situation zwischen Polen und Belarus 2021 eskaliert. Damals versuchten tausende Menschen, in die EU zu kommen und das illegal. Der belarussische Staatschef Lukaschenko habe diese Migration nach Polen organisiert, um Menschen aus Krisenregionen in die EU zu schleußen. Damit wolle er Druck auf die westlichen Länder ausüben.

Aktuelle Situation an der Grenze

In den Nachrichten hört man nichts mehr davon. “Grupa Granica” kann über die Situation vor Ort berichten. Der Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen, Aktivisten, und mehr leistet humanitäre Hilfe für Menschen an den Grenzgebieten. Sie erhalten ihre Informationen von Organisationen, informellen Initiativen und zum Teil anonymen Betroffenen. Daher lassen sich ihre Zahlen schwer überprüfen. Nach ihren Berichten wird die Anzahl der Flüchtenden nicht dauerhaft geringer. Zwar sind im November und Dezember weniger Geflüchtete verzeichnet worden, die um ihre Hilfe gebeten haben, aber Grupa Granica begründet das mit den kalten Wintermonaten. Vergangenes Jahr habe es den gleichen Einbruch im Winter gegeben. Dennoch gebe es weiterhin Pushbacks mit Gewaltanwendung wie zum Beispiel Schlägen, Androhungen einer Waffe und Pfefferspray.

Polens Position

Im Dezember 2023 gab es in Polen einen Regierungswechsel. Der rechtskonservative Mateusz Morawiecki der Partei PiS wurde abgewählt. Neu an der Macht ist der christdemokratische Donald Tusk der Platforma Obywatelska. Grupa Granica hat aber trotzdem keine Hoffnung, dass die Flüchtenden nun in Polen menschlicher behandelt werden. Tusk stellte an seinem Amtsantritt klar, weiterhin den Kurs der strengen Grenzkontrollen zu fahren.

Belarus’ Position

Wenn Polen sich mit den Grenzkontrollen vor Belarus mehr schützen möchte, was sagt Belarus zu der angespannten Situation? Ein Blick auf die Internetseite des Belarussischen Grenzkomitees liefert Antworten. Belarus möchte die Menschen glauben lassen, sie müssten sich vor den Geflüchteten aus Polen aber auch Lettland schützen. Lukaschenko möchte die Berufs- und Kampfausbildung für die Grenzschutzorgane ausweiten. Dazu will Belarus weiter Minenfelder und Barrieren entlang der Grenzen errichten. Im vergangenen Jahr habe es einen deutlichen Anstieg der Versuche, Flüchtlinge an der Grenze nach Belarus zu treiben, gegeben.

Flüchtende zweiter Klasse?

Das Ende des Films Green Border zeigt wie Geflüchtete aus der Ukraine human, mit staatlicher und freiwilliger Unterstützung nach Polen einreisen konnten. Was unterscheidet die Flüchtenden aus der Ukraine von den aus dem globalen Süden? Wieso wird eine syrische Familie und andere Flüchtende als “Waffe” missbraucht, um Länder zu destabilisieren? Wieso wird diese unterschiedliche Behandlung wenig hinterfragt?

Leider gibt es keine aktuellen verlässlichen Zahlen zu den Flüchtenden an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Es lässt sich aber sagen, dass es immer noch Flüchtende an der Grenze gibt.